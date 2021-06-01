Стало известно, когда будет утверждён состав национальной команды России на ОИ в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердит состав национальной команды на Олимпийские игры в Токио (Япония) 1 июля.



«1 июля у нас пройдёт заседание исполкома ОКР, на котором будет утверждён состав олимпийской команды», — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова ТАСС.



Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные болельщики при этом не будут иметь возможности посетить спортивные мероприятия.



Ранее Поздняков рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские спортсмены при подготовке к Играм в Токио, и выделил основную проблему.

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