Объявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями

На трибуны состязаний Олимпийских игр в Токио планируют разрешить вход только тем зрителям, которые предъявят документ о прохождении вакцинации от коронавируса либо отрицательный тест на ковид, сообщает Yomiuri Shimbun.



К тому же тест на коронавирус должно быть сделан не более чем за неделю до даты присутствия на стадионе.



Также зрителям планируют запретить кричать в поддержку атлетов, употреблять пищу и пить алкоголь на олимпийских объектах. При входе на стадион организаторы будут проверять наличие защитных масок, а также измерять температуру тела.



Из-за пандемии коронавируса было решено, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры. В июне организаторы объявят о возможности допуска японских зрителей на трибуны.



Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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