Объявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями

На трибуны состязаний Олимпийских игр в Токио планируют разрешить вход только тем зрителям, которые предъявят документ о прохождении вакцинации от коронавируса либо отрицательный тест на ковид, сообщает Yomiuri Shimbun.
К тому же тест на коронавирус должно быть сделан не более чем за неделю до даты присутствия на стадионе.
Также зрителям планируют запретить кричать в поддержку атлетов, употреблять пищу и пить алкоголь на олимпийских объектах. При входе на стадион организаторы будут проверять наличие защитных масок, а также измерять температуру тела.
Из-за пандемии коронавируса было решено, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры. В июне организаторы объявят о возможности допуска японских зрителей на трибуны.
Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- 2 июня 2021
-
14:38
-
14:08
-
13:43
-
13:29
- 1 июня 2021
-
18:23
-
13:04
-
10:42
- 31 мая 2021
-
21:14
-
09:00
- 29 мая 2021
-
10:40
- 28 мая 2021
-
11:37
-
10:20
-
00:53
-
00:01
- 27 мая 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:19
- 26 мая 2021
-
17:45
-
14:22
-
09:22
- 25 мая 2021
-
18:13
- 24 мая 2021
-
19:24
-
18:18
-
17:38
- 22 мая 2021
-
16:55
-
10:08
- 21 мая 2021
-
22:51
-
17:48
-
17:29
-
16:49
- 20 мая 2021
-
17:38
- 19 мая 2021
-
00:39
- 18 мая 2021
-
22:42
-
19:42
- 17 мая 2021
-
23:28