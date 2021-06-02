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Объявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями

Объявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями
Лидия Шейко
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На трибуны состязаний Олимпийских игр в Токио планируют разрешить вход только тем зрителям, которые предъявят документ о прохождении вакцинации от коронавируса либо отрицательный тест на ковид, сообщает Yomiuri Shimbun.

К тому же тест на коронавирус должно быть сделан не более чем за неделю до даты присутствия на стадионе.

Также зрителям планируют запретить кричать в поддержку атлетов, употреблять пищу и пить алкоголь на олимпийских объектах. При входе на стадион организаторы будут проверять наличие защитных масок, а также измерять температуру тела.

Из-за пандемии коронавируса было решено, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры. В июне организаторы объявят о возможности допуска японских зрителей на трибуны.

Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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