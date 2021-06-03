Казань может подать заявку на проведение Олимпиады

Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр, когда закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подаёт заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определённые гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна.

Для летних Игр Казань – самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления», — цитирует Леонова «Р-Спорт».