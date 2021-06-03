Казань может подать заявку на проведение Олимпиады

Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр, когда закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подаёт заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определённые гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна.
Для летних Игр Казань – самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления», — цитирует Леонова «Р-Спорт».
- 3 июня 2021
-
11:37
-
10:24
- 2 июня 2021
-
14:38
-
14:08
-
13:43
-
13:29
- 1 июня 2021
-
18:23
-
13:04
-
10:42
- 31 мая 2021
-
21:14
-
09:00
- 29 мая 2021
-
10:40
- 28 мая 2021
-
11:37
-
10:20
-
00:53
-
00:01
- 27 мая 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:19
- 26 мая 2021
-
17:45
-
14:22
-
09:22
- 25 мая 2021
-
18:13
- 24 мая 2021
-
19:24
-
18:18
-
17:38
- 22 мая 2021
-
16:55
-
10:08
- 21 мая 2021
-
22:51
-
17:48
-
17:29
-
16:49
- 20 мая 2021
-
17:38
- 19 мая 2021
-
00:39
- 18 мая 2021
-
22:42