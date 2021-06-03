Около 10 тыс. добровольцев отказались участвовать в волонтёрской деятельности на Олимпиаде
Поделиться
Тысячи волонтёров, которые должны были принять участие в проведении Олимпийских игр в Токио, отказываются ехать на Олимпиаду, сообщает Newsweek.
Специалисты считают, что причиной массовых отказов являются опасения из-за пандемии коронавируса, а также провал местных властей в проведении прививочной кампании (лишь 2,3% населения Японии вакцинировались от ковида). С этим мнением согласен и генеральный директор оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Тосиро Муто.
По данным оргкомитета из 80 тысяч добровольцев около 10 тысяч отказались участвовать в волонтёрской деятельности. Ранее петиция за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр собрала 400 тысяч подписей.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Новость по темеОбъявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями
Новость по темеКазань может подать заявку на проведение Олимпиады
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
11:37
-
10:24
- 2 июня 2021
-
14:38
-
14:08
-
13:43
-
13:29
- 1 июня 2021
-
18:23
-
13:04
-
10:42
- 31 мая 2021
-
21:14
-
09:00
- 29 мая 2021
-
10:40
- 28 мая 2021
-
11:37
-
10:20
-
00:53
-
00:01
- 27 мая 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:19
- 26 мая 2021
-
17:45
-
14:22
-
09:22
- 25 мая 2021
-
18:13
- 24 мая 2021
-
19:24
-
18:18
-
17:38
- 22 мая 2021
-
16:55
-
10:08
- 21 мая 2021
-
22:51
-
17:48
-
17:29
-
16:49
- 20 мая 2021
-
17:38
- 19 мая 2021
-
00:39
- 18 мая 2021
-
22:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам