Около 10 тыс. добровольцев отказались участвовать в волонтёрской деятельности на Олимпиаде

Тысячи волонтёров, которые должны были принять участие в проведении Олимпийских игр в Токио, отказываются ехать на Олимпиаду, сообщает Newsweek.

Специалисты считают, что причиной массовых отказов являются опасения из-за пандемии коронавируса, а также провал местных властей в проведении прививочной кампании (лишь 2,3% населения Японии вакцинировались от ковида). С этим мнением согласен и генеральный директор оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Тосиро Муто.

По данным оргкомитета из 80 тысяч добровольцев около 10 тысяч отказались участвовать в волонтёрской деятельности. Ранее петиция за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр собрала 400 тысяч подписей.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Новость по теме Объявлены планы организаторов ОИ-2020 о правилах для посещения соревнований зрителями