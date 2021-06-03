Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду

Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду
Александр Насонов
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова, заявившего, что в Казани мечтают принять Олимпиаду. По словам Матыцина, его ведомство поддержит заявку Казани на принятие Игр, если она будет подана.

«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает. Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр. Также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований.

Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Новость по теме
Казань может подать заявку на проведение Олимпиады
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021