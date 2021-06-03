Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова, заявившего, что в Казани мечтают принять Олимпиаду. По словам Матыцина, его ведомство поддержит заявку Казани на принятие Игр, если она будет подана.
«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает. Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр. Также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований.
Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
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