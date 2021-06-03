Матыцин сообщил, повлияет ли пандемия на вознаграждение российских спортсменов на ОИ-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Будет ли сохранён объём премиальных выплат для победителей и призёров Олимпиады в Токио? Мы этот вопрос решили однозначно. Пандемия не повлияет на выплаты и систему вознаграждения наших спортсменов. Мы находимся в диалоге с Фондом поддержки олимпийцев, государство все свои обязательства выполняет и, безусловно, выполнит. Деньги на премиальные зарезервированы, поэтому никаких ухудшений условий премирования и стимулирования для членов сборной команды не предусмотрено.
Рассматриваются ли улучшения, учитывая, сколько пережили спортсмены за последнее время? Пока нет. Я думаю, на сегодняшний день мы остаёмся на тех же принципах и тех же критериях, которые были установлены ранее», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
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