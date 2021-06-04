Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Спонсоры Олимпиады в Токио призывают отложить соревнования на сентябрь-октябрь

Спонсоры Олимпиады в Токио призывают отложить соревнования на сентябрь-октябрь
Лидия Шейко
Комментарии

Спонсоры Летних Олимпийских игр в Токио призывают отложить соревнования, сообщает издание Insider Voice со ссылкой на Financial Times.

Причиной такого заявления называют возможность посещения Олимпиады большим количеством зрителей в случае её переноса на более поздние сроки. Спонсоры предложили перенести соревнования на конец сентября — октябрь. Запрос вызван растущим разочарованием среди японских компаний, которые потратили более трёх миллиардов долларов на поддержку Игр. В компаниях считают, что Олимпиаду будет разумнее провести позже намеченных сроков, чтобы больше людей успели вакцинироваться, и тем самым ослабить сопротивление и негативный настрой по отношению к мероприятию со стороны общественности.

Новость по теме
Заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио будет дано до 20 июня
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021