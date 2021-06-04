Спонсоры Олимпиады в Токио призывают отложить соревнования на сентябрь-октябрь

Спонсоры Летних Олимпийских игр в Токио призывают отложить соревнования, сообщает издание Insider Voice со ссылкой на Financial Times.

Причиной такого заявления называют возможность посещения Олимпиады большим количеством зрителей в случае её переноса на более поздние сроки. Спонсоры предложили перенести соревнования на конец сентября — октябрь. Запрос вызван растущим разочарованием среди японских компаний, которые потратили более трёх миллиардов долларов на поддержку Игр. В компаниях считают, что Олимпиаду будет разумнее провести позже намеченных сроков, чтобы больше людей успели вакцинироваться, и тем самым ослабить сопротивление и негативный настрой по отношению к мероприятию со стороны общественности.