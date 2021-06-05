Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио

Российским болельщикам вернули деньги за билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио (Япония). В марте оргкомитет Игр постановил, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса.



«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершён. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже всё получили», — приводит слова Марии Изотовой, являющейся авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Японии и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, ТАСС.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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