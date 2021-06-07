Источник: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Один из членов Олимпийского комитета Японии, имя которого не называется, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от телекомпании Nippon Television.

Инцидент произошёл в Токио, столице Японии, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры. Изначально Игры должны были пройти в те же сроки в 2020 году, но мероприятие перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Иностранные болельщики не будут иметь возможности посетить спортивные состязания.

Напомним, до 20 июня в девяти префектурах Японии, включая Токио, введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее глава организационного комитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.