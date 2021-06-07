Источник: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство
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Один из членов Олимпийского комитета Японии, имя которого не называется, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от телекомпании Nippon Television.
Инцидент произошёл в Токио, столице Японии, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры. Изначально Игры должны были пройти в те же сроки в 2020 году, но мероприятие перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Иностранные болельщики не будут иметь возможности посетить спортивные состязания.
Напомним, до 20 июня в девяти префектурах Японии, включая Токио, введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее глава организационного комитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.
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