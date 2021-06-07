Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Источник: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Источник: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство
Александр Насонов
Комментарии

Один из членов Олимпийского комитета Японии, имя которого не называется, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от телекомпании Nippon Television.

Инцидент произошёл в Токио, столице Японии, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры. Изначально Игры должны были пройти в те же сроки в 2020 году, но мероприятие перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Иностранные болельщики не будут иметь возможности посетить спортивные состязания.

Напомним, до 20 июня в девяти префектурах Японии, включая Токио, введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее глава организационного комитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021