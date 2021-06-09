Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Перемещения олимпийцев в Токио смогут отслеживать при помощи GPS

Перемещения олимпийцев в Токио смогут отслеживать при помощи GPS
Григорий Петерсон
Комментарии

Организаторы Олимпиады в Токио на пресс-конференции заявили, что перемещения спортсменов и иностранных журналистов, которые будут освещать Игры, будут отслеживаться с помощью системы GPS.

Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто объяснил, что речь не идёт об отслеживании каждого перемещения того или иного человека. Узнать историю передвижений организаторы соревнований смогут только в самом необходимом случае — к примеру, в случае обнаружения коронавируса у журналиста или спортсмена принимающая сторона сможет запросить данные о действиях инфицированного человека.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021