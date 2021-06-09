МОК собирается отдать олимпийские квоты КНДР спортсменам из других стран

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за перераспределение квот КНДР на Олимпиаде в Токио. Причиной такого решения называется отказ страны от участия в Олимпийских играх.
Освободившиеся места должны занять те, кто в рейтингах по своим видам спорта идут следующими после северокорейских спортсменов.
КНДР заявила, что не будет участвовать в Играх в апреле, сославшись на риски из-за пандемии коронавируса. Предыдущий случай бойкота Олимпиады страной приходится на 1988 год. Тогда спортсмены из КНДР не приехали на соревнования в Сеуле (Южная Корея).
«Проблема в том, что они не сообщали нам о пропуске официально. Мы бы хотели, чтобы в Олимпиаде участвовали 206 национальных олимпийских комитетов. Мы вынуждены принять решение о перераспределении квот, потому что не хотим ставить под угрозу участие других спортсменов, которые этого ждали», – приводит слова директора МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклауда Inside the Games.
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