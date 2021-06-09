В сборной США по BMX может оказаться трансгендер

Трансгендерная гонщица BMX Freestyle Челси Вульф может оказаться в команде США на Олимпийских играх в Токио, так как на этой неделе она попала в первую пятёрку на чемпионате мира UCI Urban World Championships.

Вульф финишировала пятой в Монпелье, но в командном зачёте США занимает третье место, и если ничего не изменится, она будет запасной в команде на Играх в Токио. Таким образом, она станет первой транс-спортсменкой в команде США.

«Не думаю, что я полностью осознала произошедшее, сейчас я переживаю очень захватывающий момент. Я воплотила свою мечту, которой посвятила последние пять лет своей жизни», — приводит слова Вульф ESPN.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.