Член правления Олимпийского комитета Японии: люди сбиты с толку двойными стандартами

Член правления Олимпийского комитета Японии, призёр Олимпиады в Сеуле 1988 года по дзюдо Каори Ямагути поделилась опасениями последствий решения проводить Игры с присутствием местных болельщиков на трибунах.
«Каждый из нас боится, что, если люди снова начнут перемещаться по Японии, инфекция распространится как раз в то время, когда её пик пройден. Если мы хотим ограничить распространение вируса и соблюдать осторожность, я считаю, что мы должны проводить Игры без зрителей.
Несмотря на то что заражений стало меньше, власти просят людей быть осторожными, не употреблять алкоголь, не выходить на улицу. В то же время они говорят: «Наслаждайтесь Олимпиадой». Люди сбиты с толку этими двойными стандартами. Я не говорю, что люди совсем не должны веселиться. Но считаю, что позиция должна быть такой: мы всё ещё не победили коронавирус, так что мы до сих пор в опасности», – приводит слова Ямагути Reuters.
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