Участников ОИ-2020 могут штрафовать за нарушение антиковидных правил поведения и мер
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Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют ввести штрафные санкции за нарушение правил поведения и мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
«Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило. Тем не менее мы также хотим избегать нарушений, для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения», – приводит слова главы оргкомитета «Токио-2020» Сеико Хашимото, сказанные на пресс-конференции, ТАСС.
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. В связи с пандемией ковида они были перенесены на год. Организаторы до сих пор не приняли решение о возможности допуска местных болельщиков на трибуны во время соревнований.
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