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Байден поддержал план проведения Олимпиады в Токио

Байден поддержал план проведения Олимпиады в Токио
Григорий Петерсон
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Президент Соединённых Штатов Джо Байден поддержал японского премьер-министра в отношении предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Джо Байден и Ёсихидэ Суга встретились в субботу в британском Корнуолле в рамках собрания лидеров стран G7.

«Я предприму все необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности Игр и защиты людей от коронавируса», — заявил японский премьер-министр в эфире телеканала NHK.

Байден сказал, что поддерживает японского лидера в данном вопросе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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