Чемпионы мира по тяжёлой атлетике пропустят Олимпиаду в Токио

Олимпийская чемпионка Дэн Вэй, выступающая за сборную Китая по тяжёлой атлетике, пропустит Олимпийские игры в Токио из-за травмы.



По этой же причине участвовать в Играх не сможет её партнёр по команде, чемпион мира Тянь Тао. Об этом сообщила Ассоциация тяжёлой атлетики Китая. Ранее сообщалось, что Тянь Тао повредил локоть. О характере травмы Дэн Вэй нет информации.



Дэн Вэй принадлежат три мировых рекорда в своём весе — в рывке, в толчке и в сумме. Также спортсменка пять раз побеждала на чемпионатах мира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.