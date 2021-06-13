Чемпионы мира по тяжёлой атлетике пропустят Олимпиаду в Токио

Олимпийская чемпионка Дэн Вэй, выступающая за сборную Китая по тяжёлой атлетике, пропустит Олимпийские игры в Токио из-за травмы.
По этой же причине участвовать в Играх не сможет её партнёр по команде, чемпион мира Тянь Тао. Об этом сообщила Ассоциация тяжёлой атлетики Китая. Ранее сообщалось, что Тянь Тао повредил локоть. О характере травмы Дэн Вэй нет информации.
Дэн Вэй принадлежат три мировых рекорда в своём весе — в рывке, в толчке и в сумме. Также спортсменка пять раз побеждала на чемпионатах мира.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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