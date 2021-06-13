Определён состав сборной России по спортивной гимнастике на Игры в Токио

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко огласила окончательную заявку команды на Игры в Токио.

«К Никите Нагорному, Давиду Белявскому и Александру Карцеву после Кубка России присоединятся восстанавливающийся после травмы Артур Далалоян, Денис Аблязин и Владислав Поляшов. В женскую команду, кроме успешно выступивших на чемпионате Европы Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой, будут включены Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова. В составе возможны изменения, если кто-то из спортсменов, к сожалению, будет испытывать проблемы со здоровьем. У нас ещё есть время на то, чтобы определиться, кто будет выступать в командном многоборье», — цитирует Родионенко ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.