Кристина Соболь будет единственной российской штангисткой в Токио

Кристина Соболь будет единственной представительницей российских штангисток на Играх в Токио.

Об этом сообщил главный тренер женской сборной страны Геннадий Аниканов.

«Мы планировали подать окончательную заявку на Олимпийские игры в конце июня, однако из международной федерации поступило указание сделать это сейчас. Нами было принято решение заявить на Олимпиаду в Токио Кристину Соболь», — цитирует ТАСС Аниканова.

Из-за допинговых скандалов, которые возникли вокруг олимпийской сборной России, на Олимпиаде в Токио смогут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.