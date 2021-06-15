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Правительство Японии может ослабить режим чрезвычайного положения в Токио

Правительство Японии может ослабить режим чрезвычайного положения в Токио
Григорий Петерсон
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Японское правительство рассматривает возможность введения в Токио смягчения чрезвычайного положения во время Олимпийских игр, учитывая, что ряд экспертов в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу потенциального всплеска случаев заболевания COVID-19.

«Мы примем соответствующие меры. Отмены или переноса (Олимпиады) не будет. Правительство рассмотрит вопрос о том, сохранить ли чрезвычайное положение до конца Олимпийских игр, которые должны закончиться 8 августа», — приводит слова чиновника Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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