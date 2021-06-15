Правительство Японии может ослабить режим чрезвычайного положения в Токио

Японское правительство рассматривает возможность введения в Токио смягчения чрезвычайного положения во время Олимпийских игр, учитывая, что ряд экспертов в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу потенциального всплеска случаев заболевания COVID-19.
«Мы примем соответствующие меры. Отмены или переноса (Олимпиады) не будет. Правительство рассмотрит вопрос о том, сохранить ли чрезвычайное положение до конца Олимпийских игр, которые должны закончиться 8 августа», — приводит слова чиновника Kyodo.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:11
- 14 июня 2021
-
22:43
- 13 июня 2021
-
12:44
-
11:58
-
10:42
-
09:42
- 12 июня 2021
-
11:33
-
09:53
- 11 июня 2021
-
23:23
-
17:39
-
16:52
-
14:54
-
10:58
-
09:03
- 9 июня 2021
-
23:57
-
20:23
-
20:03
-
19:24
-
18:34
-
14:40
-
01:04
- 8 июня 2021
-
20:17
-
19:22
-
17:34
-
08:21
- 7 июня 2021
-
18:47
-
17:53
-
12:33
- 6 июня 2021
-
10:31
-
09:52