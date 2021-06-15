Призёр ЧМ по легкой атлетике: не уверен, что проведение Игр — хорошее решение

Двукратный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике, японский бегун Дай Тамэсуэ усомнился в необходимости проведения Олимпиады в Токио.

«Как спортсмен я хочу, чтобы они состоялись. Но я не уверен, что проведение Игр — хорошее решение. Когда дело касается Олимпиады, проведение Игр ради спортсменов – это один из аргументов в пользу того, чтобы они состоялись. Но их следует проводить тогда, когда общество получит больше уверенности в том, что пребывание на соревнованиях безопасно. Спортсмены тренируются с верой, что Олимпиада обязательно будет, но, наверное, сейчас они переживают не лучшие времена из-за протестов против проведения Игр. Спортсменам очень интересно, состоится ли Олимпиада», — приводит слова Тамэсуэ Japan Times.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.