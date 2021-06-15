Призёр ЧМ по легкой атлетике: не уверен, что проведение Игр — хорошее решение

Двукратный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике, японский бегун Дай Тамэсуэ усомнился в необходимости проведения Олимпиады в Токио.
«Как спортсмен я хочу, чтобы они состоялись. Но я не уверен, что проведение Игр — хорошее решение. Когда дело касается Олимпиады, проведение Игр ради спортсменов – это один из аргументов в пользу того, чтобы они состоялись. Но их следует проводить тогда, когда общество получит больше уверенности в том, что пребывание на соревнованиях безопасно. Спортсмены тренируются с верой, что Олимпиада обязательно будет, но, наверное, сейчас они переживают не лучшие времена из-за протестов против проведения Игр. Спортсменам очень интересно, состоится ли Олимпиада», — приводит слова Тамэсуэ Japan Times.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:11
- 14 июня 2021
-
22:43
- 13 июня 2021
-
12:44
-
11:58
-
10:42
-
09:42
- 12 июня 2021
-
11:33
-
09:53
- 11 июня 2021
-
23:23
-
17:39
-
16:52
-
14:54
-
10:58
-
09:03
- 9 июня 2021
-
23:57
-
20:23
-
20:03
-
19:24
-
18:34
-
14:40
-
01:04
- 8 июня 2021
-
20:17
-
19:22
-
17:34
-
08:21
- 7 июня 2021
-
18:47
-
17:53
-
12:33
- 6 июня 2021
-
10:31
-
09:52