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В Японии не исключили введения режима ЧС на время Олимпийских игр

В Японии не исключили введения режима ЧС на время Олимпийских игр
Елена Чистова
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Экспертная панель при Министерстве здравоохранения Японии на очередном заседании сообщила о возможности введения нового режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу на период Олимпийских игр в Токио даже при низком уровне распространения индийского штамма, который считается более контагиозным, сообщает агентство Kyodo. Заявление было сделано на основании мнений специалистов Национального института инфекционных заболеваний и Университета Киото.

Срок действия режима ЧС, введённого в 10 префектурах Японии в связи с ростом числа новых заражений коронавирусом, истекает в воскресенье, 20 июня. Однако ожидается, в Токио и Осаке будет действовать «режим усиленных мер» по предотвращению распространения коронавируса. Какие ограничения будут ему соответствовать, станет известно позднее на текущей неделе.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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