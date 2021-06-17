Власти Японии разрешат местным болельщикам посещать соревнования Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально подтвердил, что местным болельщикам будет разрешено посещать соревнования на Олимпийских играх в Токио при условии соблюдения некоторых требований.

Глава японского правительства подчеркнул, что все зрители, посещающие стадионы и спортивные объекты Игр, должны будут носить маски. Отмечается, что болельщикам запретят громко кричать на трибунах. В ближайшее время оргкомитет Олимпиады подготовит соответствующий свод правил для зрителей.

Правительство Японии намеревается официально утвердить свод правил посещения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Согласно этим правилам, число зрителей на стадионах и спортивных объектах страны не должно превышать отметку в 10 тыс. человек – это около 50% от максимальной вместимости олимпийских стадионов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.