В Токио будут закрыты все публичные места для просмотра Олимпиады-2020

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что все места в городе, где планировался показ прямых трансляций Олимпийских игр, будут закрыты из-за пандемии коронавируса.
После переговоров с премьер-министром Коикэ сообщила журналистам, что некоторые из шести мест, которые планировалось использовать для показов, станут пунктом для вакцинации против COVID-19.
Напомним, японское правительство заявило, что разрешит присутствие до 10 000 человек на крупных мероприятиях в Токио, если они не превышают 50 процентов вместимости мест проведения, в районах, где не введено чрезвычайное положение. Японское правительство и олимпийские чиновники рассматривают возможность применения этой политики к Олимпийским и Паралимпийским играм, которые должны начаться 23 июля.
- 19 июня 2021
-
12:54
-
10:23
- 17 июня 2021
-
23:30
-
19:32
-
14:42
- 16 июня 2021
-
17:44
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:11
- 14 июня 2021
-
22:43
- 13 июня 2021
-
12:44
-
11:58
-
10:42
-
09:42
- 12 июня 2021
-
11:33
-
09:53
- 11 июня 2021
-
23:23
-
17:39
-
16:52
-
14:54
-
10:58
-
09:03
- 9 июня 2021
-
23:57
-
20:23
-
20:03
-
19:24
-
18:34
-
14:40
-
01:04
- 8 июня 2021
-
20:17
-
19:22
-
17:34