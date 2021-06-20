Среди участников Олимпиады в Токио зафиксирован первый положительный тест на ковид

Член олимпийской сборной Уганды по боксу сдал положительный результат на COVID-19 в рамках обязательных проверок спортсменов, прилетающих на Игры в Токио.

Угандийский спортсмен, имя которого не называется, привёз вирус в Японию. После сдачи двух тестов, которые оказались положительными, боксёра изолировали. Как сообщает газета Asahi, все девять спортсменов из Уганды ранее были вакцинированы препаратом AstraZeneca и перед посадкой на борт сдали отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.