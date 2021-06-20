В олимпийской деревне Токио будет разрешён алкоголь

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио заявил, что участникам будет разрешено приносить алкогольные напитки в деревню спортсменов, но только для употребления в своих номерах.
Оргкомитет также заявил, что будет раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от недавней олимпийской традиции.
В понедельник пять организаторов игр, включая правительства Японии и Токио, а также Международный олимпийский комитет, примут решение о том, сколько зрителей будет допущено на объекты.
Организаторы рассматривают возможность допустить около 20 000 зрителей на церемонию открытия Олимпиады, сообщает близкий к ситуации источник Kyodo.
В число зрителей на церемонии на Национальном стадионе, 23 июля, войдут как владельцы билетов от широкой публики, так и официальные лица, имеющие отношение к играм.
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