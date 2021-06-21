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На Олимпиаде впервые в истории выступит трансгендер

На Олимпиаде впервые в истории выступит трансгендер
Александр Насонов
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Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, которая ранее выполнила квалификационный норматив для участия в летних Олимпийских играх в Токио, попала в состав сборной Новой Зеландии на Игры. Об этом сообщает национальный олимпийский комитет страны. Это первый случай, когда на Олимпиаде выступит трансгендер.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

Крайний срок подачи заявок для участия на Олимпиаде в Токио — 5 июля. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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