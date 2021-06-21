Объявлен состав сборной России по фехтованию на Олимпийские игры в Токио

Бюро исполнительного комитета Федерации фехтования России (ФХР) огласило состав сборной России для участия в Играх в Токио. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В состав сборной вошли следующие спортсмены:

Сабля, мужчины: Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (выступит только в командном турнире).

Сабля, женщины: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (командный турнир).

Шпага, мужчины: Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (командный турнир).

Шпага, женщины: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (командный турнир).

Рапира, мужчины: Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мельников, Тимур Сафин (командный турнир).

Рапира, женщины: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (командный турнир).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.