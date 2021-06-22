Депутат Госдумы Журова прокомментировала оправдательный антидопинговый вердикт Шубенкова

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков был полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала эту новость.

«Я ждала этого оправдания, потому что мне очень хочется, чтобы Сергей поехал на Олимпийские игры в Токио. Надеюсь, что произошедшая ситуация не помешает ему это сделать. Я до последнего верила, что история с допингом является каким-то недоразумением.



Мне очень хотелось, чтобы в адрес Шубенкова было принято оправдательное решение. Я Сергею просто верю, я ему сразу написала после того, как это случилось. Для меня он выглядел как спортсмен, который не пойдёт на обман. Я была крайне удивлена тому, что происходит, тем более на фоне больших проблем в лёгкой атлетике. И было бы очень жалко терять такую звезду, как Сергей, из-за моментов, к которым он не имеет никакого отношения и которые могли бы привести к длительной дисквалификации.



Шубенков — достаточно серьёзный соперник, поэтому могут возникнуть подозрения в том плане, что эта ситуация может быть повёрнута против нас. Все понимают, что он способен завоевать медаль, но хотелось бы, чтобы честность в спорте была и человек, который оправдан, всё-таки получил возможность подать заявку на нейтральный статус и получить право на участие в Олимпийских играх», — цитирует Журову «Газета.ру».