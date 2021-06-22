Дисквалификация китайца Сунь Яна сокращена с восьми до четырёх лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на 4 года и 3 месяца, сообщается на официальном сайте организации. Изначальный срок дисквалификации составил восемь лет.

Первое рассмотрение данного дела состоялось в ноябре 2019 года на открытом заседании, которое транслировалось на весь мир. Тогда CAS признал трёхкратного олимпийского чемпиона виновным в нападении на внештатных инспекторов допинг-контроля и приговорил к восьми годам дисквалификации.



В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался сдавать мочу, затем молотком разбил контейнер и извлёк из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело.