Зрители с повышенной температурой не будут допущены до посещения Олимпиады

Заместитель исполнительного директора организационного комитета Игр Хидэнори Судзуки на пресс-конференции оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр сообщил об ограничениях, которые коснутся зрителей на Олимпиаде в Токио.

«Зрители перед входом на мероприятие должны будут дважды измерить температуру. Если при повторном измерении она окажется выше 37,5 градусов, мы вынуждены будем отказать в посещении состязания. Также на спортивные мероприятия запрещён вход без масок. Убедительная просьба к зрителям направляться строго на стадион и обратно, не заходя никуда по дороге», — сказал Судзуки на пресс-конференции заседания оргкомитета.

Зрителей также просят воздержаться от криков, похлопываний, объятий.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.