Директора женской сборной Бельгии отстранили от работы в команде из-за домогательств

Международный союз велосипедистов (UCI) на три года отстранил от работы генерального директора женской бельгийской команды Марка Бракке из-за домогательств. Об этом сообщается на сайте пресс-службы организации.

Осенью 2020 года две велосипедистки подали жалобы в комитет по этике UCI из-за домогательств со стороны управленца. После установленного факта нарушения этического кодекса дело было направлено в дисциплинарный комитет UCI. Комитет вынес решение, по которому Бракке отстранён от любой работы в велоспорте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.