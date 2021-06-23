Директора женской сборной Бельгии отстранили от работы в команде из-за домогательств

Международный союз велосипедистов (UCI) на три года отстранил от работы генерального директора женской бельгийской команды Марка Бракке из-за домогательств. Об этом сообщается на сайте пресс-службы организации.
Осенью 2020 года две велосипедистки подали жалобы в комитет по этике UCI из-за домогательств со стороны управленца. После установленного факта нарушения этического кодекса дело было направлено в дисциплинарный комитет UCI. Комитет вынес решение, по которому Бракке отстранён от любой работы в велоспорте.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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