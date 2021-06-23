Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборную Беларуси в Токио представят 96 атлетов. Это антирекорд за всё время выступлений

Сборную Беларуси в Токио представят 96 атлетов. Это антирекорд за всё время выступлений
Комментарии

Национальный олимпийский комитет Беларуси утвердил состав спортивной делегации на Олимпийских играх в Токио.

В списке числятся 96 спортсменов. Это антирекорд Республики Беларусь на летних Олимпийских играх за всё время самостоятельных выступлений.

Беларусь ездила на предыдущие летние Олимпийские игры со следующим количеством спортсменов: 1996 год – 157, 2000 год – 139, 2004 год – 151, 2008 год – 177, 2012 год – 160, 2016-й – 120.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы попросили зрителей воздержаться от криков, похлопываний и объятий.

Новость по теме
Зрители с повышенной температурой не будут допущены до посещения Олимпиады
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021