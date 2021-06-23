Сергей Шубенков: главное, что все нервяки закончились

Лёгкоатлет Сергей Шубенков рассказал о своём состоянии после вынесения оправдательного приговора по его допинговому делу.
«Я сегодня хорошо пробежал, форма неплохая у меня сейчас. Лучше, чем на недавнем старте в Брянске, да и в Сочи тоже. Болячки все залечил, нервяки все закончились. Можно сейчас соревноваться, показывать результаты, продолжать отбираться на наш нелёгкий тернистый путь в Токио. Комментарии по решению о моей невиновности я буду делать после финала. Но самое главное для меня, повторюсь, что все нервяки закончились», — приводит слова Шубенкова ТАСС.
Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.
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