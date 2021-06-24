В Японии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом у участника Олимпиады

Среди членов сборных, которые уже прибыли на Олимпийские игры в Токио (Япония), выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Положительный тест на COVID-19 сдал ещё один представитель сборной Уганды. Он прибыл в Японию в составе делегации из девяти человек, в которую вошли спортсмены, тренеры и менеджеры сборных Уганды по боксу, тяжёлой атлетике и плаванию. Личность спортсмена не раскрывается.
20 июня стало известно, что инфекцию выявили у одного из членов угандийской команды — ему было отказано во въезде в Японию. Остальную часть команды в страну пустили, но посадили на жёсткий карантин до 3 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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