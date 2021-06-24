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Император Японии обеспокоен ситуацией с COVID-19 в стране

Император Японии обеспокоен ситуацией с COVID-19 в стране
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Японский император Нарухито обеспокоен тем, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут привести к дальнейшему росту случаев заболевания коронавирусом, сообщил в четверг управляющий императорского двора Ясухико Нисимура.

«Я полагаю, что монарх выражает беспокойство на фоне общей озабоченности людей, потому что проведение Олимпиады может привести к всплеску заболеваемости», — приводит слова Нисимуры Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы просят зрителей воздержаться от криков, похлопываний, объятий.

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