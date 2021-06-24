Шубенков показал лучший результат сезона в Европе

Победитель и призёр чемпионатов мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на чемпионате России показал лучший результат сезона в Европе.

Сергей пробежал 110 метров за 13,24 секунды, предыдущий рекорд сезона принадлежал англичанину Эндрю Поцци. Британец преодолел то же расстояние за 13,25 секунды.

Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.