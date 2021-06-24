Шубенков показал лучший результат сезона в Европе
Поделиться
Победитель и призёр чемпионатов мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на чемпионате России показал лучший результат сезона в Европе.
Сергей пробежал 110 метров за 13,24 секунды, предыдущий рекорд сезона принадлежал англичанину Эндрю Поцци. Британец преодолел то же расстояние за 13,25 секунды.
Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.
Новость по темеСергей Шубенков: главное, что все нервяки закончились
Комментарии
- 24 июня 2021
-
19:49
-
19:10
-
18:12
-
17:16
-
14:07
-
01:07
-
00:55
- 23 июня 2021
-
22:41
-
21:46
-
19:49
-
18:52
-
17:53
-
17:35
-
17:22
- 22 июня 2021
-
21:51
-
19:13
-
19:04
-
18:45
-
18:35
-
17:30
-
17:15
-
14:09
-
11:59
-
10:04
-
09:46
-
08:39
- 21 июня 2021
-
20:48
-
17:41
-
17:16
-
09:06
- 20 июня 2021
-
23:08
-
21:56
-
20:15
-
20:00
-
10:19
Партнерский контент