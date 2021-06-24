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Федерация велоспорта России опубликовала состав спортсменов, которые поедут в Токио

Федерация велоспорта России опубликовала состав спортсменов, которые поедут в Токио
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Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на официальном сайте организации опубликовала список спортсменов, которые будут участвовать на Играх в Токио.

В состав сборной России вошли следующие велосипедисты:

Шоссе: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова.

Трек: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (Александр Дубченко), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (Наталия Антонова), Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (Диана Климова).

Маунтинбайк: Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева).

ВМХ (расширенный список):

Рейс: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова.

Фристайл: Константин Андреев, Ирек Ризаев, Екатерина Круглова, Елизавета Посадских.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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