Федерация велоспорта России опубликовала состав спортсменов, которые поедут в Токио

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на официальном сайте организации опубликовала список спортсменов, которые будут участвовать на Играх в Токио.

В состав сборной России вошли следующие велосипедисты:



Шоссе: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова.



Трек: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (Александр Дубченко), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (Наталия Антонова), Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (Диана Климова).



Маунтинбайк: Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева).



ВМХ (расширенный список):

Рейс: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова.



Фристайл: Константин Андреев, Ирек Ризаев, Екатерина Круглова, Елизавета Посадских.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.