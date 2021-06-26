Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тренерский совет ВФЛА 27 июня объявит список из 10 спортсменов, которые поедут в Токио

Тренерский совет ВФЛА 27 июня объявит список из 10 спортсменов, которые поедут в Токио
Комментарии

27 июня пройдёт заседание тренерского совета ВФЛА по формированию состава на Олимпиаду-2020 в Токио. Окончательный список будет объявлен на следующий день.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация 18 марта официально допустила российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек для участия в масштабных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Также организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что спортивные объекты могут быть заполнены на 50 процентов и максимум на 10 000 зрителей.

Новость по теме
Олимпийский комитет России не будет принудительно вакцинировать спортсменов
Новость по теме
Российских легкоатлетов допустили к выступлениям в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021