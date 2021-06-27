Спортсмены из шести стран столкнутся с дополнительными ограничениями из-за коронавируса

Олимпийцы и паралимпийцы из шести стран, где распространён дельта-вариант нового коронавируса, должны будут сдавать анализы на вирус ежедневно в течение семи дней до отъезда на Олимпиаду в Токио.

В число этих стран вошли Афганистан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

В настоящее время все спортсмены из-за рубежа должны сдать анализы дважды в течение 96 часов до отъезда, затем ещё раз по прибытии, после чего тестирование проводится ежедневно.



Согласно новым правилам, в течение семи дней до отъезда и трёх дней после прибытия спортсмены из шести стран также не должны будут контактировать ни с кем, кроме своих тренеров и членов команды, с которыми они прибыли в Японию. Только при соблюдении этих условий им будет разрешено принять участие в тренировочном лагере и участвовать в тренировках.

Для спортсменов, прибывающих из Бангладеша, Египта, Великобритании, Малайзии и Вьетнама, где дельта-вариант распространился, но ситуация с инфекцией не такая серьёзная, как в вышеперечисленных шести странах, правительство планирует сократить период тестирования перед отъездом до трёх дней, сообщает The Japan News.