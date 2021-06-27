Путин примет в Кремле российских спортсменов, отправляющихся на Олимпиаду в Токио

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле российских спортсменов, отправляющихся на Олимпиаду в Токио, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Путин в Кремле примет российских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Японии. Долгожданное событие — ведь Игры из-за коронавируса переносились на целый год», — сообщили во время эфира передачи «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Также организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что спортивные объекты могут быть заполнены на 50 процентов и максимум на 10 000 зрителей.

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