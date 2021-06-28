Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала

Около 60% жителей Токио выступило за отмену или перенос Олимпийских игр в японской столице менее чем за месяц до их начала. 38% японцев не возражают против проведения Олимпиады в обозначенный срок.
При этом за полную отмену соревнований проголосовало 33%, за повторный перенос – 27%, в случае её проведения 64% считают необходимым условием отсутствие зрителей на трибунах, а 30% — ограничение их числа.
Социальный опрос, участие в котором приняли более 1 тыс. жителей Токио, провела местная газета «Асхи».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить соревнования без присутствия иностранных болельщиков.
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