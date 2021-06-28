Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио

Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио
Комментарии

Президент США Джо Байден решил не присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, сообщает Inside The Games.

Вероятно, что США на церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден. Белый дом и правительство Японии координируют её визит. Также в ходе поездки первой леди США в Токио планируется организовать встречу с премьер-министром Японии Есихидэ Суга.

Впрочем, президент США не первый раз не будет присутствовать на церемонии открытия Игр. В Пхенчхане в 2018 году США на церемонии открытия Олимпиады представлял вице-президент Майк Пенс, в Рио-де-Жанейро в 2016 году Штаты отправили госсекретаря Джона Керри. Вместо президента отправляли и первую леди. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Мишель Обама представляла США на открытии Игр.

Новость по теме
Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021