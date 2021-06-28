Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио

Президент США Джо Байден решил не присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, сообщает Inside The Games.



Вероятно, что США на церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден. Белый дом и правительство Японии координируют её визит. Также в ходе поездки первой леди США в Токио планируется организовать встречу с премьер-министром Японии Есихидэ Суга.



Впрочем, президент США не первый раз не будет присутствовать на церемонии открытия Игр. В Пхенчхане в 2018 году США на церемонии открытия Олимпиады представлял вице-президент Майк Пенс, в Рио-де-Жанейро в 2016 году Штаты отправили госсекретаря Джона Керри. Вместо президента отправляли и первую леди. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Мишель Обама представляла США на открытии Игр.

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