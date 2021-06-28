Спортсмены на Олимпиаде должны будут самоизолироваться на три дня после приезда в Токио

Япония введёт более жёсткие карантинные меры и тестирования для атлетов из стран, где распространяется штамм коронавируса «дельта», сообщает NHK со ссылкой на слова генсека правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио.

Все спортсмены, прибывающие на Олимпийские игры, должны пройти два теста за 96 часов (4 дня) до приезда в Японию, а затем каждый день сдавать тесты на коронавирус. Более жёсткие меры для спортсменов из стран, где распространяется штамм «дельта», подразумевают обязанность атлетов в течение 7 дней до приезда в Японию сдавать тесты и на протяжении этого времени не контактировать ни с кем, кроме членов своей команды. После приезда они будут сдавать тесты каждый день, а также находиться на карантине три дня и не контактировать ни с кем, кроме своей команды.

Ужесточение мер связывают с командой Уганды. У двух спортсменов из девяти после сдачи тестов обнаружен коронавирус, один из них — штамм «дельта».