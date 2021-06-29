Экипировочный центр для олимпийцев начнёт работать с 1 июля

1 июля в 11:00 в ТЦ «Арена Плаза», расположенном на первом этаже «ВТБ Арены» (Ленинградский проспект, 36), состоится открытие экипировочного центра ZASPORT для спортсменов и членов делегации, которые отправятся на Игры XXXII Олимпиады в Токио. Почетными гостями мероприятия станут президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина и генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский.

Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки, среди которых пиджак, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, ремень, дождевик, бейсболка, купальник/плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенце, солнцезащитные очки, платок/галстук, сумка на пояс, рюкзак, спортивная сумка, чемодан.

Посетители ТЦ «Арена Плаза» смогут записать свои пожелания олимпийцам на видео, ролики будут транслироваться на экранах, расположенных в экипировочном центре.

Экипировочный центр будет работать до 17 июля включительно, и за это время комплекты одежды, обуви и аксессуаров получат 705 человек.