Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о ходе вакцинации сборной

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о процессе вакцинации членов национальной олимпийской сборной накануне старта Игр в Токио.

«Вакцинация — это настоятельная рекомендация, это достаточно чувствительная тема. Эпидемиологическая ситуация не становится проще, но принцип добровольности мы стараемся соблюдать. Главное, чтобы спортсмены обезопасили себя и гарантировали себе участие в Олимпиаде. Вынужден констатировать, что есть случаи заболеваемости и через несколько дней после вакцинации. 50% спортсменов уже вакцинированы, часть спортсменов в ожидании второй дозы вакцины. Цифра будет расти», — сказал Поздняков после очередного заседания олимпийского исполкома.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.