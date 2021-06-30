В Токио зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Токио (Япония) за три недели до Олимпийских игр выявлен рекордный за месяц прирост заражений коронавирусом, сообщает ТАСС.

За сутки зафиксировано минимум 714 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем за последний месяц. В июне уровень прироста количества инфицированных был на уровне 400 человек в сутки, а в некоторые дни достигал 500. По последним данным, общее число случаев заражения ковидом в Японии составляет почти 800 тысяч.

В Токио до 20 июня действовал режим чрезвычайной ситуации. Сейчас до 11 июля применяется режим усиленных мер против распространения вируса. Ограничено время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажа алкоголя.



Пока власти Токио не делали заявлений о возможности продления ограничений на время Олимпийских игр. Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Заполняемость спортивных объектов зрителями во время соревнований не должна превышать 50%.