Путин назвал проведение Олимпиады в Токио в 2021 году важной общей победой

В Кремле проходит традиционная встреча президента России Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами, которые вощли в национальную команду и отправляются на Игры в Токио. Открывая встречу, Путин назвал важной мировой победой то, что Олимпиада в Токио состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены ровно на год. За прошедшее время в мире были созданы вакцины от коронавируса, которые помогают в борьбе с заболеванием, налажено тестирование, отработаны схемы проведения соревнований при условии проживания спортсменов в «пузыре» и ограничении количества зрителей. В связи с этим, несмотря на то, что пандемия окончательно не отступила, МОК заявил, что Игры в Токио в 2021 году состоятся.

«То, что в таких, крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты всё же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи», — сказал Путин.