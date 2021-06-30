Путин попросил российских олимпийцев неукоснительно соблюдать антиковидные требования

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась традиционная встреча президента России Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами, которые вошли в национальную команду и отправляются на Игры в Токио.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены ровно на год. Путин выразил надежду, что организаторы примут все необходимые меры, чтобы защитить спортсменов и попросил российских атлетов неукоснительно выполнять эпидемиологические требования на Играх.

«Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Но уверен, что, несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, каждый из вас, все спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков.

Мы, безусловно, переживаем, волнуемся за вас. И прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования оргкомитета Игр, а правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, национальный Олимпийский комитет – сделать всё, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией, и на заключительном этапе подготовки наших спортсменов, и, разумеется, в ходе самих соревнований в Японии», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.