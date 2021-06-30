Владимир Путин: интересы российских атлетов должны быть защищены от любого произвола

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась традиционная встреча президента России Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами, которые вошли в национальную команду и отправляются на Игры в Токио.
Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены ровно на год. Путин призвал защитить российских олимпийцев от любого произвола на Играх в Токио, где команда из-за санкций ВАДА будет выступать под флагом национального олимпийского комитета (ОКР).
«Особое внимание мы обязательно уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня.
Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Я прошу коллег из профильных структур обратить на это особое внимание. Кстати говоря, вот это навязывание своего права за пределами своих границ привлекает не только наше внимание и вызывает какое-то неудовольствие, но, уверяю вас, во всём мире и в самом Всемирном антидопинговом агентстве.
Мы уверены, что, в конце концов, правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
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