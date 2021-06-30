Ромашина на встрече с Путиным: преданность и любовь к России у нас никто не отнимет

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила с ответным словом на встрече президента Владимира Путина со спортсменами, отправляющимися на Олимпийские игры в Токио.

«Думаю, что каждый сидящий в этом зале запомнит эти Олимпийские игры надолго, потому что вместо четырёх привычных лет мы готовимся пять. Наш срок тоже немного изменился. Некоторые спортсмены сошли с пути, но большинство продолжают свой путь, продолжают свой путь к своей мечте.

Да, так сложилось, нам придётся выступать без российского триколора, без российского гимна, который мы также смогли бы громко и все вместе дружно петь. Но самое главное, что наши российские болельщики и болельщики со всего мира знают, какую страну мы представляем. А самое главное, что преданность и любовь к нашей стране находится здесь, у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет.

Очень надеемся, что после окончания Олимпийских игр нам бы очень хотелось встретиться с вами вновь здесь, в Кремле, и надеемся, что мы будем в более численном составе отмечать победы российских спортсменов», — приводит слова Ромашиной сайт Кремля.