Ромашина на встрече с Путиным: преданность и любовь к России у нас никто не отнимет

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила с ответным словом на встрече президента Владимира Путина со спортсменами, отправляющимися на Олимпийские игры в Токио.
«Думаю, что каждый сидящий в этом зале запомнит эти Олимпийские игры надолго, потому что вместо четырёх привычных лет мы готовимся пять. Наш срок тоже немного изменился. Некоторые спортсмены сошли с пути, но большинство продолжают свой путь, продолжают свой путь к своей мечте.
Да, так сложилось, нам придётся выступать без российского триколора, без российского гимна, который мы также смогли бы громко и все вместе дружно петь. Но самое главное, что наши российские болельщики и болельщики со всего мира знают, какую страну мы представляем. А самое главное, что преданность и любовь к нашей стране находится здесь, у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет.
Очень надеемся, что после окончания Олимпийских игр нам бы очень хотелось встретиться с вами вновь здесь, в Кремле, и надеемся, что мы будем в более численном составе отмечать победы российских спортсменов», — приводит слова Ромашиной сайт Кремля.
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